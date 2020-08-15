Задержанные в Беларуси волонтеры вернулись в Украину

Константин Реуцкий и Евгений Васильев пробыли в изоляторе в Минске два дня.

Украинские граждане, волонтеры и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержаные 12 августа в Минске во время подготовки материала, и пробывшие в изоляторе два дня, прибыли домой.

Об этом сообщил вTwitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр поблагодарил сотрудников посольства Украины в Беларуси за проделанную работу по освобождению украинских граждан.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, успешно решившей ряд вопросов и обеспечившей логистику", – написал министр.

Ранее сообщалось, что в 12 августа столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева. Их поместили в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.

14 августа украинских журналистов и волонтеров отпустили из изолятора и они перешли на территорию посольства Украины в Беларуси.