С понедельника в Украину возвращается летний зной, – синоптики

В Украину в ближайшие несколько дней вернется летняя жара, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 17-18 августа на большей территории страны сохранится переменная облачность, без осадков. Лишь в Карпатском регионе, в ближайшие два дня, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

17 августа температура ночью составит 11–16 градусов тепла, на Закарпатье и побережье морей до 19. В восточной части страны ночью будет 8–13 градусов тепла, а днем температура в среднем по стране поднимется до 25–30 градусов.

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В течение 19-20 августа в Украине также преимущественно без осадков. Кратковременные дожди ожидаются 19 августа в западных, Житомирской, Винницкой, 20 августа местами и в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

В эти дни средняя температура воздуха ночью будет варьироваться в пределах 12-18 градусов, на побережье морей до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-31 градуса, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 33, а в западных – 20-25 градусов.

В Киеве 17-18 августа осадков не ожидается. Температура ночью составит 11-16 градусов тепла, а днем вырастет до 25-30 градусов.

Сохранится в столице сухая погода и 19 августа, а 20 августа местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 13-18 градусов, днем 26-31 градусов.