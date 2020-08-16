Не выдержал произвола. Украинским военным сдался снайпер "ЛНР"

У боевика нашли военный билет т.н."ЛНР", небольшую сумму российских рублей и обезболивающее наркотического действия.

Украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что у него нашли военный билет "ЛНР", небольшую сумму российских рублей и обезболивающее наркотического действия.

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", – сказано в сообщении.