Не выдержал произвола. Украинским военным сдался снайпер "ЛНР"
У боевика нашли военный билет т.н."ЛНР", небольшую сумму российских рублей и обезболивающее наркотического действия.
Украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что у него нашли военный билет "ЛНР", небольшую сумму российских рублей и обезболивающее наркотического действия.
"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", – сказано в сообщении.
Напомним, в Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.