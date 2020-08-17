В Житомире задержали террориста ИГИЛ

Задержанный пытался узаконить свое присутствие в Украине с помощью получения вида на жительство.

Украинские силовики задержали в Житомире члена террористической организации "Исламское государство". Он был в розыске по линии Интерпола.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Выходец из одной из азиатских стран приехал в Украину, чтобы скрыться от следствия. Живя в Житомире, он пытался узаконить свое присутствие в Украине через получение вида на жительство.

В настоящее время к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Ранее сообщалось, что один из главарей ИГИЛ Аль Бара Шишани, которого СБУ задержала в Киевской области, является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола. Аль Бара Шишани был конвоирован СБУ и передан правоохранительным органам Грузии.