ICTV представляет сезон героев

Не все супергерои носят плащи и обладают суперсилой. Настоящие герои живут и среди нас – об этом точно знает ICTV. Телевизионный сезон осень-2020 канал начнет с премьер ожидаемых сериалов и шоу, где покажет своих топовых героев

Телеканал не просто открывает новый сезон с премьерами сериалов, а представляет настоящую Вселенную героев.

И открывает героическую страницу канала новый проморолик:

Здесь герои спасают мир, защищают любимых, освобождают друзей из передряг и выручают юмором в трудное время. Их так много, и они настолько разные, что не хватило места показать их всех на одном экране. Уже к сезону осенних премьер телеканал подготовил настоящую героическую сагу, где появятся сразу все любимые персонажи популярных проектов и новые отважные герои.

«Во многих сформировалось стойкое ощущение, что Герои могут быть только зарубежными. А на самом же деле есть наши, Свои герои! И мы должны их любить, уважать, прославлять, а также развивать эти чувства у зрителей. ICTV всегда был местом, где живут герои, и сейчас мы хотим подчеркнуть это. Мы хотим, чтобы наш зритель идентифицировал телеканал как Вселенную героев. Наши новости спасут мир, вовремя проинформировав и предупредив телезрителей, наши герои поймают и накажут всех плохих парней, наш юмор не даст умереть от грусти», – презентует новый сезон управляющая директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.

А какие именно премьеры и новости подготовил канал этого сезона – узнайте в специальном выпуске «Фактов» в среду. Оставайтесь с нами и следите за YouTube-каналом ICTV, чтобы увидеть все первыми.