В Киеве за сутки обнаружили 88 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Киев еще у 88 жителей за сутки выявили заболевание COVID-19, один человек скончался, 75 – выздоровели.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян", – написал он.

В Киеве уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет и две девочки – 11 и 14 лет, а также 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – добавил Кличко.

За сутки выздоровели 75 киевлян. В целом коронавирус преодолели 3 455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районов – по 11 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 18 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса.