В школах "красной" зоны обучение будет проходить дистанционно, – Ляшко

В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что обучение в школах, которые находятся в "красной" зоне будет проходить в онлайн-режиме.

Об этом сообщает Укринформ.

"На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности – то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", – сказал Ляшко.

По его словам, в "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонах школы будут работать. В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски.

"В классе разрешается быть без масок. Относительно сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму. Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в оранжевой зоне мы дадим рекомендации учителям одевать защитный щиток, прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – рассказал Ляшко, передает Украинская правда.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.