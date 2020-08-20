В Киеве ветеран АТО демонтировал символику СССР в парке Победы

Ветеран АТО Алексей Гончарук самовольно демонтировал символику СССР в киевском парке "Победа", неподалеку от станции метро "Дарница" и заменил ее на самодельный герб Украины.

Ветеран сопроводил свои действия гневным постом в Facebook о бездействии коммунальных властей, ситуации, когда надо брать инициативу в свои руки, а также фотографиями "было – стало".

"В 2020 году, в столице Украины, в большом (людном) парке – висит рисунок центрального города страны, которая воюет с нами седьмой год. Я привык видеть граждан/жителей этой страны в прицел и без всякой мысли – ОГОНЬ!!! А теперь, вернувшись домой и широко открыв глаза – вижу рисунки их городов у меня в парке, на потолке, на моей земле...", – написал Гончарук.

Декоммунизатор рассказал, что демонтировал советскую звезду под покровом ночи, а затем, потратив собственных 1000 гривен и два дня времени, прицепил на место то, что у него получилось.

"Установленный мной ГЕРБ, он не идеален. Не идеально установлен. Я не профессиональный мастер. Делал как умею. НО ОН ЕСТЬ!!! И ЭТО ГЕРБ, а не какая гадость!!!", – пояснил Гончарук.

Информацию о произошедшем прокомментировал у себя в Telegram-канале журналист Максим Назаренко: "Вы постоянно спрашиваете, что такое рагулизм. Вот. Чистой воды".

Журналист дообавил, что комментарии под публикацией Гончарука вскоре были закрыты автором.

"Давайте поможем парню осознать жизнь и принципы уголовного права", – отметил Назаренко, вероятно намекая на ответственность за содеянное по статье 194 Уголовного Кодекса Украины об умышленной порче имущества.

Напомним, недавно, в Испании реставратор мебели испортил копию "Непорочного Зачатия" кисти Бартоломе Эстебана Мурильо, просто дорисовав ей лицо.