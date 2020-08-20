Стали известны дата и время прощания с Борисом Патоном

Похоронят ученого на Байковом кладбище в Киеве.

Прощание с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.

Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище в Киеве.

"Прощание с Б.Е.Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение – на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении.

Напомним, на 102 году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон, занимавший пост президента Национальной академии наук Украины с 1968 года.