В зоне ООС боевики применили крупнокалиберный пулемет, – штаб

На Донбассе с начала суток зафиксирована одна провокация со стороны пророссийских наемников.

Боевики в зоне ООС с начала четверга, 20 августа, не обстреливали позиции ВСУ, но была зафиксирована одна вражеская провокация около Авдеевки с применением пулемета крупного калибра.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет крупного калибра", – говорится в сообщении.

Читайте также: ТКГ по Донбассу определила 4 новых участка разведения сил

Военные в ответ не использовали оружие.

По информации ведомства, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Недавно украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться ВСУ.