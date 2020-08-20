В День Независимости центр Киева будут охранять 4 тысячи полицейских
Кроме того, предоставить охрану попросили для проведения мероприятий несколько общественных организаций.
Центр Киева в День Независимости будет охранять 4 тысячи полицейских.
Об этом сообщают "Українські новини".
Правоохранители отметили, что запрос на проведение мероприятий по контролю за порядком им направили сотрудники КГГА.
Предоставить охрану попросили для проведения мероприятий общественных организаций "Объединенные войной. 90-й батальон", "Авто Сила", "Ветеранское братство" и "Движение ветеранов Украины".
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". 23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага. В День независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах намечено проведение торжеств с участием чиновников, участников ООС/АТО и общественности.