Сера, азот и формальдегид. В Киеве превышены допустимые концентрации загрязнителей воздуха

Причиной высокой загрязненности названы природные пожары и то, что слабый ветер не перемешивает воздух.

В Киеве загрязнен воздух из-за пожаров в экосистемах вокруг города. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 19 августа в воздухе зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

диоксида серы – на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;

диоксида азота и формальдегида – на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.

Также уровень загрязнения высокий потому, что из-за слабого ветра загрязняющие вещества скапливаются у поверхности земли.

КГГА сообщает, что в столице наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой воздуха и сжиганием сухой растительности населением.

За последние сутки в Киеве зафиксированы пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5 га, все они пожаров ликвидированы. В Киевской области ликвидированы 42 очага пожаров травяного настила, площадью 45 га. Также потушены три пожара на торфяниках, площадью 0,5 га.

В Киеве в этом году будет обустроена муниципальная система мониторинга атмосферного воздуха. Первые два поста на Левом берегу будут установлены уже осенью: на ул. Каунасской, 12, и ул. Декабристов, 1. Всего будет создано 22 пункта мониторинга. Информация, поступающая с них, в реальном времени будет отображаться на сайте, сообщил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Напомним, в интервью Фокусу глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой рассказал, как реагирует столичная власть на экологические вызовы, и можно ли киевлянам рассчитывать на чистый воздух, безвредную воду и решение мусорной проблемы.