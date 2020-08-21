Во Львовской области на шахте погиб горняк
Трагедия произошла, когда работник находился на пересыпи конвейерных лент.
Во Львовской области на шахте "Червоноградская" горняк получил несовместимые с жизнью травмы.
Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
"Горькая весть с шахты №2 "Червоноградская" (ГП "Львовуголь"). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", – написал он.
По словам главы профсоюза, спасти жизнь горняку не удалось. Детали несчастного случая устанавливаются.
Напомним, 28 июня в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская". Погиб шахтер Андрей Дреманович 1973 года рождения.