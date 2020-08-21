В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер
В фуникулере покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку.
В пятницу, 21 августа, ровно в полдень Киевский фуникулер возобновит работу. После открытия там, как и в метро, будет действовать обязательный масочный режим.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
Отмечается, что фуникулер закрывали в связи с плановым ремонтом, во время которого покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.
Кроме того, накануне открытия вагоны и вестибюли почистили и помыли.
В "Киевпастранс" добавили, что ремонтные работы проводят именно летом, так как на июль-август приходится самый минимальный пассажиропоток: до 2 тысяч пассажиров в день.
Кстати, в прошлом году в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.