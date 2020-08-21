В пятницу, 21 августа, ровно в полдень Киевский фуникулер возобновит работу. После открытия там, как и в метро, будет действовать обязательный масочный режим.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Отмечается, что фуникулер закрывали в связи с плановым ремонтом, во время которого покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.

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Кроме того, накануне открытия вагоны и вестибюли почистили и помыли.

В "Киевпастранс" добавили, что ремонтные работы проводят именно летом, так как на июль-август приходится самый минимальный пассажиропоток: до 2 тысяч пассажиров в день.

Кстати, в прошлом году в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.