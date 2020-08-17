Мобильная связь 4G появилась еще на шести станциях киевского метро
До конца года 4G должна стать доступной на всех станциях метро.
Операторы Vodafone, lifecell и "Киевстар" запустили мобильную связь стандарта 4G еще на шести станциях метро и в тоннелях, которые их соединяют.
Интернет на скорости 50 Мбит/с теперь доступен на станциях: "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" и "Золотые Ворота". В общей сложности теперь 4G есть на 15 из 46 подземных станций столичного метро.
До конца августа такая связь должна появиться на станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина". "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".
Операторы планируют покрыть 4G все станции метро до конца года.
Напомним, впервые в метро 4G была запущена 5 марта на станции "Академгородок", в июле - еще на восьми станциях. Для предоставления услуг операторы используют общее оборудование, но собственные лицензированные частоты.