Еще на восьми станциях киевского метро появилась связь 4G

Еще на восьми станциях киевского метро появилась связь 4G

Фото: Страна

Ранее скоростной мобильный интернет был доступен только на "Академгородке"

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка презентуем запуск 4G связи на восьми станциях киевского метрополитена. Как вы знаете, на станции "Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", – отметил Кличко. 

Сеть четвертого поколения доступна на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минской", "Оболони", "Сырце", "Дорогожичах" и "Лукьяновке", а также в тоннелях рядом с ними. 

Ранее для развития сети внутри метро между операторами и метрополитеном был заключен договор, предусматривающий установку оборудования. 

"Я благодарю всех причастных к этому важному делу. А киевлян хочу поздравить с тем, что наш город стал еще более технологичным и удобным для нужд жителей", – сказал Кличко. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • Пятый президент Петр Порошенко подписал указ, который позволяет запуск в Украине мобильной связи 5G.