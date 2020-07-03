Еще на восьми станциях киевского метро появилась связь 4G
Ранее скоростной мобильный интернет был доступен только на "Академгородке"
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка презентуем запуск 4G связи на восьми станциях киевского метрополитена. Как вы знаете, на станции "Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", – отметил Кличко.
Сеть четвертого поколения доступна на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минской", "Оболони", "Сырце", "Дорогожичах" и "Лукьяновке", а также в тоннелях рядом с ними.
Ранее для развития сети внутри метро между операторами и метрополитеном был заключен договор, предусматривающий установку оборудования.
"Я благодарю всех причастных к этому важному делу. А киевлян хочу поздравить с тем, что наш город стал еще более технологичным и удобным для нужд жителей", – сказал Кличко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.
- Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G. Это позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G.
- Пятый президент Петр Порошенко подписал указ, который позволяет запуск в Украине мобильной связи 5G.