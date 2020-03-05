В Киеве на станции метро "Академгородок" появился 4G-интернет

На очереди – ст.м. Житомирская, Святошин, Сирец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь

С сегодняшнего дня на станции метро "Академгородок" доступен 4G-интернет, пишет ЭП.

Интернет-услуги будут предоставлять три мобильных оператора – "Киевстар", Vodafone и lifecell.

"Академгородок" стал первой станцией метро, на которой появился высокоскоростной мобильный интернет.

Запуск 4G стал возможным благодаря договору сервитута между операторами и КП "Киевжилспецэксплуатация": теперь они могут модернизировать часть оборудования на станции.

Для запуска интернета на всех станциях депутаты Киевгорсовета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города.

Ранее в КГГА говорили, что в марте 2020 года 4G должен появиться также на ст.м. Житомирская, Святошин, Сирец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь.

К концу этого года и началу следующего скоростной интернет обещают провести на все остальные станции и тоннели.

Как ранее сообщал Фокус:

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц.