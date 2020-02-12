У Кличко обещают весной начать проводить 4G-интернет в метро
2020-02-12 15:09:40
К концу этого года и началу следующего скоростной интернет обещают провести на все станции и тоннели киевского метрополитена
Уже весной в киевском метрополитене может повиться 4G-интернет.
Об этом заявил заместитель мэра Киева Максим Бахматов, пишут в пресс-службе КГГА.
"Есть юридические процессы, которых необходимо придерживаться. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет реализован в анонсированные сроки", – говорит Бахматов.
В целом, у Кличко называют проведение скоростного интернета в метро "вопросом национального масштаба".
Директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут также добавил, что операторы уже завезли в Украину первые партии спецоборудования для строительства сети и ждут команды на начало монтажных работ.
"Полноценная реализация инвестпроекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности", – уточнил он.
В КГГА напоминают, что в марте 2020 года 4G должен появиться на ст.м. Академгородок, Житомирская, Святошин, Сирец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь.
К концу этого года и началу следующего скоростной интернет обещают провести на все остальные станции и тоннели.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц.
- Правительство подписало меморандум с операторами мобильной связи по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.