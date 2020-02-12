У Кличко обещают весной начать проводить 4G-интернет в метро

К концу этого года и началу следующего скоростной интернет обещают провести на все станции и тоннели киевского метрополитена

Уже весной в киевском метрополитене может повиться 4G-интернет.

Об этом заявил заместитель мэра Киева Максим Бахматов, пишут в пресс-службе КГГА.

"Есть юридические процессы, которых необходимо придерживаться. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет реализован в анонсированные сроки", – говорит Бахматов.

В целом, у Кличко называют проведение скоростного интернета в метро "вопросом национального масштаба".

Директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут также добавил, что операторы уже завезли в Украину первые партии спецоборудования для строительства сети и ждут команды на начало монтажных работ.

"Полноценная реализация инвестпроекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности", – уточнил он.

В КГГА напоминают, что в марте 2020 года 4G должен появиться на ст.м. Академгородок, Житомирская, Святошин, Сирец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь.

К концу этого года и началу следующего скоростной интернет обещают провести на все остальные станции и тоннели.

Как ранее сообщал Фокус:

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц.