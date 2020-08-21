Умер тесть Петра Порошенко

Анатолию Переведенцеву было 88 лет.

В четверг, 20 августа, скончался Анатолий Переведенцев, родной отец Марины Порошенко, супруги пятого президента Украины Петра Порошенко. Ему было 88 лет.

Об этом сообщает "Апостроф".

Отмечается, что вечером 20 августа во двор дома на улице Грушевского, где Переведенцев жил с женой, матерью Марины Порошенко Людмилой, прибыли Марина Порошенко и ее сестра Алла.

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В команде Петра Порошенко рассказали, что сегодня будет определена дата погребения Анатолия Переведенцева. По информации СМИ, организацией похорон занимается Петр Порошенко.

О смерти Анатолия Переведенцева в Facebook сообщил также политолог Павел Нусс.

"Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Марины Анатольевны и всей вашей семье. Неимоверные испытания для всей семьи принес этот тяжелый год", – написал он.

Переведенцев был заместителем министра здравоохранения УССР, советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 гг.

Отметим, 16 июня в возрасте 84 лет умер Алексей Порошенко, отец Петра Порошенко.