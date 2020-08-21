Супруга Зеленского о коронавирусе: "Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью"

Елена Зеленская рассказала, что у нее "не было никаких симптомов".

"Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест каждую неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и у нас есть антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока не известно, как он будет проявлять себя в дальнейшем", - написала первая леди.

Супруга президента также подтвердила, что коронавирусом болел и их 7-летний сын.

"Когда я была "на пике" болезни (были три неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", - поделилась Зеленская.

Также она объяснила, в чем главное коварство коронавируса.

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В целом мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "положительным", - поделилась супруга президента, попросив украинцев беречь себя и своих близких.

Напомним, 16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - отмечалось в сообщении.

После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. Однако в свой офис на Банковой он продолжал ездить.

3 июля Елену Зеленскую выписали из больницы, но дома она продолжала лечить пневмонию.