Пожар в "Токио Стар". Дело против совладельца гостиницы передали в суд

Совладельца гостиницы обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего и случился пожар.

В Приморский районный суд Одессы направили обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы "Токио Стар", которого подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы, который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В июле бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в международном аэропорту "Одесса".

После этого Киевский районный суд Одессы взял совладельца гостиницы "Токио Стар" под стражу.

Совладелец - главный инженер и совладелец Сергей Дурач - был задержан в аэропорту. По словам партнера задержанного Вадима Черного, который тоже проходит по этому делу, Дурач вернулся в Украину, зная о том, что находится в розыске. Виновным в случившемся он себя не считает.

Напомним, в ночь на 17 августа 2019 года в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали. Среди погибших - 8 украинцев и одна гражданка Австралии.