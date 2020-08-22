В Украине компьютерные игры могут признать официальным видом спорта

Федерация киберспорта Украины (UESF) подала в Министерство молодежи и спорта Украины заявку на признание киберспорта официальным видом спорта в стране.

Об этом говорится на сайте Федерации киберспорта Украины.

Отмечается, что Федерация подала официальный запрос и вскоре назначат дату комиссии, которая будет голосовать за это решение.

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Как заявил заместитель главы UESF Антон Макрелов, на сегодняшний день сделано достаточно, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус.

"Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем", – сказал он.

В сообщении говорится, что Федерация киберспорта Украины с 2018 года реализовала множество социальных и образовательных инициатив, а также провела большое количество турниров, разыграв более 1,5 млн грн.

Отметим, недавно в Киеве на аукционе украинские айтишники купили отель "Днепр". Новый владелец отеля обещает сделать его киберспортивной ареной.