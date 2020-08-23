Ситуация с коронавирусом в Киеве очень непростая и тревожная, – Кличко
В столице зарегистрирован антирекорд, – за сутки зафиксировано 307 случаев инфекции.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с распространением корнавируса в столице тревожная.
Об этом он сообщил во время срочного брифинга.
"Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая... Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения суровых ограничений и глубокого экономического кризиса", – сказал он.
За минувшие сутки зафиксировано 307 случаев инфекции – наибольшее количество с начала эпидемии.
Заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет. Среди инфицированных также восемь медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая. И в Печерском районе - 32 выявленных больных.
В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. В то же время, выздоровели за сутки 84 человека.
Напомним, по состоянию на утро 23 августа, в Украине зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса.