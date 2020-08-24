Статистика коронавируса в Украине на 24 августа: число новых случаев снизилось

Всего за сутки в стране было подтверждено 1799 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 24 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 – выздоровели. Отметим, что 23 августа, в Украине было зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За минувшие сутки болезнь обнаружили у 1799 человек, из них 127 детей и 86 медицинских работников. Также были госпитализированы с COVID-19 279 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев коронавируса.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской области, Одесской области, Львовской области, Харьковской области и Тернопольской.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 13 253 заболевших (142 за сутки);

– Киев – 12 023 (209);

– Черновицкая – 9 167 (241);

– Ровенская – 8 559 (99);

– Ивано-Франковская – 7 975 (170);

– Харьковская – 7 634 (141);

– Закарпатская – 7 026 (39);

– Одесская – 6 054 (145);

– Волынская – 5 147 (45);

– Киевская – 5 025 (73);

– Тернопольская – 4 765 (139);

– Винницкая – 3 624 (32);

– Житомирская – 2 864 (43);

– Хмельницкая – 2 010 (64);

– Днепропетровская – 2 005 (39);

– Черниговская – 1 520 (52);

– Запорожская – 1 377 (46);

– Черкасская – 1 297 (11);

– Донецкая – 1 237 (3);

– Сумская – 1 187 (22);

– Николаевская – 997 (16);

– Кировоградская – 768 (4);

– Полтавская – 663 (21);

– Херсонская – 336 (2);

– Луганская – 244 (1).

Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.