ЕС планирует увеличить объемы торговли с Украиной

Евросоюз планирует увеличить торговый оборот с двумя десятками стран, в том числе и с Украиной.

Европейская комиссия одобрила решение, которым закрепляется увеличение торговли между Европейским Союзом и странами паневропейского и средиземноморского региона, в том числе, и с Украиной.

Об этом в понедельник, 24 августа, на брифинге в Брюсселе сообщил представитель пресс-секретаря Еврокомиссии Даниэль Фэрри.

"Сегодня (24 агуста, - Фокус) Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро", - анонсировал он.

Эти новшества коснуться не только Украины и затронут "правила происхождения с тем, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса".

"Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", - озвучил список государств представитель Еврокомиссии.

Напомним. в январе 2019 года сообщалось, что за три года объем торговли Украины с Европейским союзом (ЕС) вырос до 40%.