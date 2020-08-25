Статистика коронавируса в Украине на 25 августа: число новых случаев продолжает снижаться

Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой области – 204.

По состоянию на утро 25 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерло и 346 – выздоровели. Отметим, что 24 августа, в Украине было зафиксировано 1799 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 108 415 случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой области – 204. Также более 100 случаев в Киеве (130), Львовской (136), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173) и Одесской (112) и Тернопольской (158).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 13 389 заболевших (136 за сутки);

– Киев – 12 153 (130);

– Черновицкая – 9 371 (204);

– Ровенская – 8 644 (85);

– Ивано-Франковская – 8 154 (179);

– Харьковская – 7 807 (173);

– Закарпатская – 7 063 (37);

– Одесская – 6 166 (112);

– Волынская – 5 187 (40);

– Киевская – 5 115 (90);

– Тернопольская – 4 923 (158);

– Винницкая – 3 649 (25);

– Житомирская – 2 923 (59);

– Хмельницкая – 2 050 (45);

– Днепропетровская – 2 047 (37);

– Черниговская – 1 552 (32);

– Запорожская – 1 407 (30);

– Черкасская – 1 300 (3);

– Донецкая – 1 238 (1);

– Сумская – 1 246 (59);

– Николаевская – 1 004 (7);

– Кировоградская – 769 (1);

– Полтавская – 677 (14);

– Херсонская – 337 (1);

– Луганская – 244 (-).

Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.