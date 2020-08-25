Статистика коронавируса в Украине на 25 августа: число новых случаев продолжает снижаться
Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой области – 204.
По состоянию на утро 25 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерло и 346 – выздоровели. Отметим, что 24 августа, в Украине было зафиксировано 1799 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 108 415 случаев коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой области – 204. Также более 100 случаев в Киеве (130), Львовской (136), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173) и Одесской (112) и Тернопольской (158).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 13 389 заболевших (136 за сутки);
– Киев – 12 153 (130);
– Черновицкая – 9 371 (204);
– Ровенская – 8 644 (85);
– Ивано-Франковская – 8 154 (179);
– Харьковская – 7 807 (173);
– Закарпатская – 7 063 (37);
– Одесская – 6 166 (112);
– Волынская – 5 187 (40);
– Киевская – 5 115 (90);
– Тернопольская – 4 923 (158);
– Винницкая – 3 649 (25);
– Житомирская – 2 923 (59);
– Хмельницкая – 2 050 (45);
– Днепропетровская – 2 047 (37);
– Черниговская – 1 552 (32);
– Запорожская – 1 407 (30);
– Черкасская – 1 300 (3);
– Донецкая – 1 238 (1);
– Сумская – 1 246 (59);
– Николаевская – 1 004 (7);
– Кировоградская – 769 (1);
– Полтавская – 677 (14);
– Херсонская – 337 (1);
– Луганская – 244 (-).
Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.