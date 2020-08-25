Карантин в Украине могут продлить до ноября

Кроме того, правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону".

Адаптивный карантин могут продлить до ноября, учитывая динамику регистрации новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом говорилось на совещании по коронавирусу, передает пресс-служба Офиса президента.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Напомним, по состоянию на утро 25 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерло и 346 – выздоровели.