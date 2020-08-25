Немного теплее обычного. Укргидрометцентр сделал прогноз на сентябрь

В сентябре средняя месячная температура предполагается 14–19 градусов тепла (в горах 11–12 градусов), что на 1–2 градуса выше средних многолетних значений. Такой прогноз опубликовал Укргидрометцентр.

За месяц осадков ожидается 35–72 мм, в Карпатах – до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Ближайшие же дни будут относительно прохладными и дождливыми.

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности, напоминают метеорологи. В этом месяце (кроме южных областей и Крыма) происходит переход средней суточной температуры через рубеж 15 градусов, что означает начало метеорологической осени.

Средняя месячная температура воздуха составляет 12–19 градусов, в горных районах 8–13 градусов.

Абсолютные максимумы температуры воздуха составляют 30–39 градусов, а в горных районах – 22–29.

Абсолютные минимумы температуры – 1–8 мороза, на юге местами – 0–4 градуса тепла.

Заморозки в воздухе отмечаются во второй и третьей декадах, а в горных районах и местами в северных и центральных областях – в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 27–62 мм, а в Карпатах и ​​на Закарпатье – 71–125 мм.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. Не так давно исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовали работу, посвященную переменам климата, которые переживут крупные города мира к середине текущего века. Они отмечают, что большинство городов подвержены невольному "переезду" в более теплые субтропические края. Предполагается, что уже через 30 лет они окажутся в таких климатических условиях, как если бы их перенесли примерно на 1000 км к югу.

Это больше того расстояния, что отделяет Киев от границы субтропического пояса. И именно туда, по данным швейцарцев, переберется украинская столица. Климат здесь станет таким же, как сейчас в австралийском городе Канберра. Среднегодовая температура увеличится на 2,9°C. Средняя температура самого теплого месяца достигнет отметки в 29°C, а самого холодного – минус 4,9°C.