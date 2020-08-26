«При параметрах RAB-регулирования от НКРЭКУ у обленерго не будет возможности ни привлекать инвесторов, ни привлекать кредитование», - и.о. гендиректора «Хмельницкоблэнерго» Олег Козачук

Сегодня единственный способ привлечь инвестиции и кредитование в сегмент операторов системы распределения – это внедрить действенную методику стимулирующего тарифообразования (RAB). Однако предложенная НКРЭКУ методология RAB не способна справиться с этой задачей. Такое мнение высказал и.о.гендиректора Хмельницкоблэнерго Олег Козачук.

«Чтоб улучшить инфраструктуру, нужно её менять, обновлять, вводить в систему более эффективные и прогрессивные технологии, которые улучшат показатели. Если говорить о предложении НКРЭКУ, что были озвучены на общественных слушаниях, то у нас возникает беспокойство, что при таких параметрах, при ставке на старую базу 3% у операторов не будет возможности ни привлекать инвесторов, ни привлекать кредитование», - считает Олег Козачук.

По его мнению, при таких параметрах методологии RAB, как предлагает регулятор, возникнет отрицательный денежный поток и невозможность под такую ставку привлечь инвестиции, получить кредиты на развитие.

«Мы посчитали после слушаний, и перевели все эти дискуссионные вопросы на экономический язык. Минимальный порог ставки на старые активы – 5%, при 3% ничего не «взлетит», - уверен Олег Козачук.

Руководитель «Хмельницкоблэнерго» подчеркнул, что страны не только Европы, но и мира работают с единой регуляторной базой активов, так называемым WACC, где по методологии стимулирующего тарифообразования работает ставка на средне-взвешенный капитал WA, и тогда работают экономические мотивы и влияния, которые позволяют привлекать инвестиции.

«Я бы сконцентрировался в этих дискуссиях на том, что этот шаг (внедрение RAB) крайне необходим и его нужно принимать, возможно, действительно нужно ограничить на первом этапе ставку по старой базе, но главное, чтобы она была экономически целесообразной и привела в конце концов к привлечению инвесторов. Рабочий механизм RAB - это 6-7%, и тогда, учитывая то, что у нас будет две базы, старая и новая, будет заинтересованность во вложениях в нашу энергетическую инфраструктуру, что б её улучшить», - объяснил эксперт.

Говоря о перспективах приватизации госпакетов облэнерго и влиянии стимулирующего тарифообразования на цену приватизации, Олег Козачук отметил, что механизм RAB существенно влияет на стоимость предприятий, то есть, продажа после внедрения стимулирующего тарифообразования будет идти по более высокой цене, нежели без действия RAB-тарифов. «Цена с RAB и без него - это абсолютно две разные вещи», - считает Олег Козачук.

Ранее, нардеп Людмила Буймистер отметила, что НКРЭКУ сознательно срывает большую приватизацию государственных облэнерго.