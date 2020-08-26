Майора трудоустроили по рекомендации как военнослужащего, который был в АТО.

Наезд на трех киевских курсанток, двум из которым пришлось ампутировать ноги, совершил 46-летний пьяный майор Владимир Холодный.

Об этом рассказал начальник академии, на территории которой произошел инцидент, пишет "5 канал".

По его словам, майора трудоустроили по рекомендации как военнослужащего, который был в АТО. Вскоре он будет уволен.

Машина, на которой было совершено ДТП, зарегистрирована на жену майора – Холодную Лилию Ивановну. Эти данные есть в декларации Холодного.

Пострадавшие девушки – 23-летние выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию. В тот день они должны были получить военную форму. Состояние пострадавших девушек оценивается как стабильно тяжелое, уточняет пресс-служба Минобороны.

25 августа водитель Toyota Prius сбил трех студенток военного колледжа на ул. Зоологической в Киеве. В итоге двум курсанткам ампутировали ноги, за жизнь третьей борются врачи.