По мнению президента, возрождение футбольного клуба – это большое счастье для всей страны.

В среду, 26 августа, в Кривом Роге президент Украины Владимир Зеленский прибыл на футбольный стадион "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что криворожская команда проводила матч Кубка Украины, а ее соперником стал ФК "Черкасчина".

Зеленский принял участие в церемонии открытия матча, сделав символический первый удар.

Перед началом игры он в раздевалке пообщался с игроками. В беседе с футболистами "Кривбасса" Зеленский сказал, что возрождение клуба – это большое счастье для всей страны, и пожелал команде дарить своим фанатам только позитивые спортивные эмоции.

Футболисты подарили президенту именную командную футболку с номером 12. Именно этим номером в футболе обозначают болельщиков.

Как сообщило издание Трибуна, футбольный матч между командами "Кривбасс" и "Черкасчина" начался на 50 минут позже запланированного по регламенту.

Матч должен был начаться в 17:00, но организаторы ждали приезда президента, который должен был выступить с речью.

Появления президента команды ждали в раздевалках, а болельщиков до его приезда не пускали на стадион. В итоге Зеленский отказался от выступления, сделав вместо этого первый удар по мячу.

Отметим, в июне Зеленский поручил народному депутату от "Слуги народа" Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".