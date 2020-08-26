Президент во время рабочего визита в Днепропетровскую область решил заказать фастфуд для себя и своих спутников.

Президент Украины Владимир Зеленский, который посетил Днепр с рабочим визитом, устроил себе и своим спутникам перекус в ресторане быстрого питания McDonald’s.

Вместе с Зеленским McDonald’s посетили глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, а также телохранители. Всего шесть человек.

На видеокадрах из заведения слышно, что Зеленский заказывает себе гамбургеры и напиток. Кассиры предложили ему "украинский бургер". Но президент отказался, объяснив это тем, что он "дуже великий" (слишком большой). В свою очередь Кирилл Тимошенко решил заказать себе именно "украинский бургер".

Стоит отметить, что 26 августа в Кривом Роге Владимир Зеленский прибыл на футбольный стадион "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс".