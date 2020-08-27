Стреляли в районе Марьинки. Боевики снова нарушили "режим тишины" на Донбассе

В тоже время, от начала суток четверга, 27 августа, пока ни одного нарушения "режима тишины" не зафиксировано.

Боевики второй день подряд нарушают договоренности о "режиме тишины" - несколько выстрелов из стрелкового оружия было слышно у Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, - говорится в сообщении.

В штабе также уточнили, что с начала суток четверга, 27 августа, пока ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков зафиксировано не было.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Но несмотря на договоренность, боевики время от времени устраиают провокации в зоне военного конфликта на Донбассе. Так, в День Независимости, 24 августа, оккупанты "поздравили" ВСУ с праздником, вблизи Майорска применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.