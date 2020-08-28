На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе ночью прогремел взрыв. Близлежащие жилые дома обесточены
Местные жители подозревают, что инцидент случился по вине охотников за металлом, которые, возможно, перерезали кабель на территории трансформаторной подстанции завода.
На территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе ночью произошел взрыв. На место происшествия сразу выехали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и полиции.
Об этом передает издание Думская.
По информации полиции, взрыв произошел после полуночи на территории трансформаторной подстанции завода. В результате инцидента, в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия.
Прибывшие на место происшествия подразделения ГСЧС довольно быстро ликвидировали пожар, распространившийся на 500 кв. м. Это произошло примерно в 2 часа ночи.
После этого, бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения.
Погибших и пострадавших нет.
Местные жители подозревают, что эта чрезвычайная ситуация могла произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно приходят на завод и вырезают кабеля.
"Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово", – рассказал изданию местный житель Сергей.
Напомним, на территории учебного центра "Десна" в понедельник, 24 августа произошел мощный взрыв, в результате которого погиб воеггослужащий, а еще трое получили ранения. Причиной проишествия стало употребление спиртных напитков и халатное обращение с боеприпасами.