Состояние людей, пострадавших при нападении на автобус под Харьковом, стабильное

Четверо раненых во время расстрела автобуса, произошедшего накануне в Харьковской области, находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщила секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на Андрея Соцкого, заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове, передает Укринформ.

"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное – все мужчины находятся в обычных палатах", – сообщили в горсовете.

Вечером, 27 августа, на автодороге вблизи города Люботин неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали и обстреляли из травматического оружия микроавтобус "Мерседес", в котором находились активисты движения "Патриоты – За жизнь".

По словам лидера организации нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу". В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" к обстрелу автобуса не причастны .