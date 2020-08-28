Президент представил нового главу Черкасской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации во время рабочей поездки в этот регион. Им стал Сергей Сергийчук.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече с представителями бизнеса Зеленский вручил новому главе области служебное удостоверение.

"Мы меняем главу областной государственной администрации в Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил президент.

Новый руководитель региона Сергей Сергийчук поблагодарил Зеленского за доверие и дал обещание работать на результат.

"Буду развивать область, чтобы жизнь черкасцев была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической и медицинской безопасности, улучшение качества образования. Это и Большое строительство", – заявил Сергийчук.

Напомним, Черкасскую ОГА с ноября 2019 года возглавлял Роман Боднар. Тогда же Зеленский назначил Юрия Погасия начальником управления СБУ в Черкасской области.

27 августа Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Андрей Назаренко.