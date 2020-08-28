Украинским школьникам в первый день обучения расскажут о коронавирусе
Министерство образования подготовило для педагогов планы урока.
Учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасному обучению во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
"Уже через несколько дней – праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", – сказано в сообщении министерства.
Материалы, подготовленные для проведения первого урока, помогут:
- объяснят ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина
- расскажут о мифах о COVID-19
- ознакомят с правилами респираторной гигиены
- проинформируют о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомят с алгоритмом действий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения – частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 1-го сентября школы смогут возобновить учебный процесс в обычном режиме, но добавил, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока еще рано.