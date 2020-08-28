Украинским школьникам в первый день обучения расскажут о коронавирусе

Учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасному обучению во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Уже через несколько дней – праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", – сказано в сообщении министерства.

Материалы, подготовленные для проведения первого урока, помогут:

объяснят ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина

расскажут о мифах о COVID-19

ознакомят с правилами респираторной гигиены

проинформируют о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомят с алгоритмом действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.