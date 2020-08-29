Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия

Нардеп призывает коллег по фракции признать: стране нужна реальная, а не фейковая реформа полиции.

Террористический акт, который произошел в Харьковской облати, должен иметь политические последствия.

Такое мнение народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев выразил у себя в Facebook.

"Группа нелюдей остановила среди белого дня автобус, зверски расстреляла и избила битами и палками своих оппонентов. Спросите себя, удивились ли вы этой новости?

Будем откровенны: не очень. Но нормально ли это для страны, в которой хочется жить?" – спрашивает народный депутат. И сам же отвечает: "Нет, это ненормально".

По мнению Ковалева, отсутствие политических выводов компрометирует в первую очередь президента, а также партию "Слуга народа" как сформировавшую монобольшинство в парламенте.

"Уголовные элементы действуют настолько нагло из-за абсолютной безнаказанности и импотентности национальной полиции, которую уже столько лет возглавляет Арсен Аваков", – пишет Ковалев.

И далее депутат заключает: "Обращаюсь к своим коллегам по парламенту. Друзья, мы должны проявить единодушие и наконец запустить настоящую, а не фейковую реформу полиции.

Аваков должен уйти. Ради спокойствия на наших улицах".

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев – Харьков вблизи Люботина, фактически на пешеходном переходе, несколько автомобилей неожиданно перегородили дорогу микроавтобусу "Мерседес". Как позже стало известно, в автобусе ехали участники движения “Патриоты – За жизнь”, которое возглавляет народный депутат Украины Илья Кива. Нападавшие обстреляли автобус и его пассажиров из травматического оружия, разбили стекла, порезали шины и попытались поджечь минивен. Четверо пассажиров автобуса были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

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Президент Зеленский действительно откликнулся на случившееся, проведя параллели с "лихими 90-ми", т.е. приравняв нападение на активистов движения "Патриоты – За жизнь" к обычной криминальной разборке.

Сегодня, 29 августа, в Харькове состоялось судебное заседание, на котором задержанным выбирали меру пресечения.