Зеленский отреагировал на нападение на автобус под Харьковом
Президент поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых и напомнил, что виновные должны получать реальные наказания.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел автобуса с активистами движения "Патриоты – За жизнь" под Харьковом.
"Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин – получить ощущение защищенности", – отметил Зеленский.
Безнаказанность порождает вседозволенность в Украине, пишет глава государства: "Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! ...Мы не должны допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальные наказания".
Кроме того, президент отметил, что осведомлен о политической подоплеке происходящего: "Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений".
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "зайками" молодчиков, расстрелявших автобус под Харьковом. В то же время прокуратура предварительно квалифицировала это нападение по ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на убийство.
По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".
В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.