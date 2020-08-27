Прокуратура считает нападение на автобус под Харьковом покушением на убийство

По факту покушения на убийство пассажиров автобуса задержаны 14 человек. У четверых пострадавших при нападении – огнестрельные ранения конечностей и ушибы.

Выросло число пострадавших при нападении на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь" под Харьковом.

"В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы", – сообщил Офис генерального прокурора.

Прокуратура информирует также, что спецподразделение полиции оперативно задержало 14 нападавших по факту покушения на убийство пассажиров автобуса (ч.2 ст.15, пп. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 КК Украины).

Автобус "Мерседес" перевозивший представителей общественной организации "Патриоты – За жизнь" догнали сразу несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, разбили в нем стекла и "осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями", – констатируют в прокуратуре.

Напомним, ранее полиция сообщала только о двух пострадавших а результате нападения, а также о том, что расследование было начато по ч.4 ст.296 (хулиганство).

Вечером, 27 августа, на автодороге вблизи города Люботин неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали и обстреляли из травматического оружия микроавтобус "Мерседес", в котором находились активисты движения "Патриоты – За жизнь".

По словам лидера организации нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу". В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" к обстрелу автобуса не причастны .

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков комментируя нападение на автобус под Харьковом, назвал задержанных "зайчиками", а их жертв "возвращавшимися с гастролей".