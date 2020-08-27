Депутат обратился к президенту Украины с требованием отреагировать на ситуацию.

Недопустимо, чтобы на украинских улицах расстреливали людей.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За Жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Комментируя ситуацию с расстрелом автобуса организации "Патриоты – За Жизнь" на трассе под Харьковом, он отметил, что "сегодня террористы просто решили захватить страну".

"Мы с вами будем с ужасом слушать, как по улице проезжают очередные бандиты. Все это должно быть немедленно остановлено. Если мы хотим жить в банде – мы это получим, а если нет, то мы должны сплотиться", – сказал Рабинович.

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Депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на ситуацию.

В свою очередь народный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива обвинил президента Украины в бездействии.

"Я как народный депутат, как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности обвиняю президента страны в его халатности, бездействии", – отметил он.

По словам нардепа, сегодня после городской конференции партии ОПЗЖ приехали для провокации представители Нацкорпуса и "Азова", однако "провокация у них не удалась".

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.