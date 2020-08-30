"Это была бойня". Пьяный майор угрожал курсанткам, на которых совершил наезд

Разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия. Девушки, которые мечтали спасать чужие жизни, сегодня сами нуждаются в помощи и поддержке. Волонтер госпиталя рассказала, кем они мечтали стать и как справляются с пережитой трагедией.

Открылись новые подробности наезда пьяного майора на курсанток военного колледжа в Киеве. Как выяснилось, майор запугивал девушек, которых впоследствии раздавил.

"Стало известно, что майор перед тем, как совершить наезд на курсанток, пугал их, а после заехал на ступеньки, на которых девушки пытались спастись", – со слов пострадавших сообщает Dtp.kiev.ua.

Напомним, 25 августа находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель Toyota Prius сбил трех курсанток, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию и пришли в военный колледж на улице Зоологической в Киеве, чтобы получить новую форму.

Полученные после наезда травмы настолько тяжкие (разбитые кости, множественные переломы, разрывы связок, анемия), что двум девушкам пришлось ампутировать ноги. Одна из курсанток находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщил отец одной из пострадавших Николай Гуй, водитель, сбивший студенток, вел себя неадекватно и совершил не один, а несколько наездов на них.

"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня", – рассказал Николай Гуй.

На связь с родственниками со стороны виновника аварии, который превратил трех молодых девушек в пожизненных ивалидов, пока что никто не выходил, говорит Николай Гуй.

Коллаж: Facebook / dtp.kiev.ua

Волонтер Главного военного клинического госпиталя Наталья Воронкова рассказывает о пострадавших: мечта была одна на всех, стать военным врачом и спасать жизнь другим людям. Накануне поступления одна из девушек просила маму: "Ты только молись и держи кулачки, чтобы я поступила". Сегодня матери просят помолиться за здоровье искалеченных дочерей – Александры, Татьяны и Галины. Cтоит вопрос о сохранении второй ноги у Александры.

Татьяне недавно исполнилось 24 года, она мечтала стать гинекологом. "Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, на минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога, полковника ВСУ, и первой произнесла воинское приветствие: "Здравия желаю, товарищ полковник". В глазах присутствующих стояли слезы", – пишет Воронкова в Facebook.

Галине 23 года, она мечтала стать хирургом, но из-за большого конкурса поступила на врача общей практики воздушных войск. "Ее назначили командиром роты и она, лежа рядом со ступеньками, с перебитыми ногами первой взяла себя в руки и начала давать команды, что и кому делать: оказывать первую медицинскую помощь, вызывать полицию и скорую", – описывает случившееся волонтер.

Александре тоже 23 года, она с детства мечтала о профессии кардиохирурга, но позже решила стать анестезиологом. "Она боец с детства: после перенесенного заболевания потеряла волосы, но не опустила руки, еще и пошла помогать другим – работала в Охматдете, – рассказывает Наталья Воронкова. – Первые ее слова отцу в реанимации: "Если я смирилась с тем, что у меня нет волос, то смирюсь и с тем, что нет ноги".

Водитель опознан. Известно, что наезд совершил Владимир Холодный – майор медицинской службы Вооруженных сил Украины. Он из города Прилуки под Черниговом, служил в киевской воинской части. Не преподаватель академии, а офицер управления, который перевелся в академию в июле. В настоящее время Холодный находится в СИЗО.

Публичные извинения родителям курсанток принес на пресс-конференции начальник военной медицинской академии Валерий Ставицкий.

"Я приношу извинения родителям, потому что не смогли сберечь здоровье их детей, которые поступили на службу в Вооруженные силы Украины. И мне стыдно как руководителю, что я за отличными рекомендациями и за отличиями за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил данный наезд", – заявил Ставицкий.

В крови у майора обнаружили 2,9 промилле алкоголя, это в полтора раза выше нормы. Военного взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.