Зеленский считает, что евреи в первую очередь должны инвестировать в Украину, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что евреи откликнутся на призыв инвестировать в украинскую экономику.Об этом сообщил Еврейскому телеграфному агентству представитель офиса Зеленского.

"Президент считает особенно важным привлекать еврейских инвесторов со всего мира в свете исторических связей между еврейским народом и Украиной, которые остаются актуальными и сегодня, когда Украину ежегодно посещают сотни тысяч евреев-туристов", – сказал чиновник из Офиса президента, который не пожелал называться, ссылаясь на президентский протокол.

Отметим, Зеленский в видеообращении призвал иностранцев инвестировать в Украину. Одноминутный ролик посвящен туристическому потенциалу Украины и 5%-ному налогу на отрасли информационных технологий.

Зеленский в видеоролике "описывает свою страну как «рубеж, где происходят новые вещи".

JTA пишет, что "экономика и общество Украины борются с советским наследием, осложненным этническим и языковым разрывом между носителями украинского и русского языков, евреи и другие меньшинства часто служат козлами отпущения".

"У нее нерешенный территориальный спор с Россией, который разжигает сепаратизм на востоке и бушующую инфляцию, что означает, что гривна потеряла 66% своей стоимости по отношению к доллару за последние пять лет", – сказано в публикации.

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Напомним, министр экономики Игорь Петрашко рассказал Фокусу о том, когда Украина начнет выходить из кризиса, как правительство собирается стимулировать рост экономики без снижения налогов и какую роль в этом будут играть агросектор и льготные условия для новых инвестиционных проектов. По его мнению, за годы независимости приток инвестиций был недостаточным, уровень прямых инвестиций на душу населения ниже, чем в любой соседней европейской стране.