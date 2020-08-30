Активисты пытались сорвать "Марш равенства", что привело к столкновениям с правоохранителями.

В воскресенье, 30 августа, в Одессе произошли столкновения во время проведения акции ЛГБТ-сообщества "Марш равенства". Об этом сообщает агентство 048.

Марш устроила местная организация "Одесса прайд", на который пришли участники другой акции – марша "За семейные ценности". Последние уверяли, что пришли лишь для того, чтобы выразить свою точку зрения. В итоге, борцы за "семейные ценности" ввязались в стычку с полицией.

Акция ЛГБТ-сообщества должна была начаться в 15:00 на Приморском бульваре, но перед началом акции к месту проведения пришли сторонники "традиционных ценностей". Возле Думской началась потасовка, где в ход пошли яйца и слезоточивый газ.

После этого, полиция взяла в кольцо участников марша "За семейные ценности".

На данный момент известно, что правоохранителями были задержаны пятеро борцов за "традиционные ценности". Также во время стычки пострадал один полицейский, которого ударили по голове. Его с места происшествия увезла скорая помощь.

Напомним, 21 июня в Киеве должен был состояться Марш равенства, однако из-за карантинных ограничений его провели онлайн. И одним из его элементов стала инсталляция возле статуи "Родины-матери", которая является частью музейного комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.