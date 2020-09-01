Мэр Тернополя подхватил коронавирус

Мэр Тернополя Сергей Надал заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Тернополяне, друзья. Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь. Чувствую некоторые симптомы, в частности – неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное", – написал Надал.

В ближайшие две недели он будет в режиме жесткой самоизоляции. Необходимости в госпитализации нет.

"Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", – заявил Надал.

Также, по его словам, ни один из его заместителей или руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не инфицирован.

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Состояние Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.