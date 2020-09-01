В Международном аэропорту "Борисполь" авиапассажирка открыла аварийный выход самолета и прогулялась по крылу самолета.

Странный поступок девушки попал на видео очевидцев, которые выложили его на ресурсе dtp.kiev.ua.

В описании к видеокадрам сказано, что "барышня" после прилета из Антальи открыла аварийную дверь, чтобы насладиться видами аэропорта.

"Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийную дверь... Села на крылышко самолета, чтобы поболтать ногами, наслаждаясь видами аэропорта", – подписаны кадры.

Как сообщает avianews, за такую выходку МАУ внесла девушку в черный список. Это означает, что она больше не сможет летать самолетами этой авиакомпании по всей сети маршрутов.

Уточняется, что инцидент произошел 31 августа на стоянке рядом с терминалом D после прилета Boeing 737-800 UR-PSN в Киев из Антальи рейсом PS 6212.

По данным МАУ, после происшествия командир экипажа вызвал сотрудников авиационной безопасности, полиции и медпункта. Они спросили у пассажирки, зачем она вышла через аварийный выход на крыло самолета, но ясного ответа так и не получили.

Известно, что пассажирка возвращалась из Турции вместе с мужем и детьми. При этом она была абсолютно трезвой.

Напомним, самолету авиакомпании Air Europa, который летел с острова Гран-Канария в испанский Мадрид, пришлось совершать экстренную посадку в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надевать защитную маску.

Ранее активистку из Южной Флориды Арлинду Джонс высадили из самолета американской авиакомпании American Airlines за то, что она поднялась на борт в защитной маске с надписью "F --- 12" (на сленге ругательство в адрес полиции).