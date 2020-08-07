Отказывался надевать маску: в Испании из-за пьяного украинца пришлось посадить самолет

После передачи правонарушителя агентам Гражданской гвардии самолет отправился в Мадрид.

Самолету авиакомпании Air Europa, который летел с острова Гран-Канария в испанский Мадрид, пришлось совершать экстренную посадку в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надевать защитную маску.

Об этом сообщает издание El Periodico.

"В связи с отказом пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который "неоднократно" предлагал ему надеть маску, соответствующий протокол (экстренная посадка. – Ред.) был активирован", – говорится в сообщении.

В Ассоциации диспетчеров Испании также подтвердили факт экстраординарной ситуации. В ведомстве отметили, что самолет запросил посадку в аэропорту Малаги из-за отказа пассажира следовать инструкциям экипажа.

Кроме того, сообщается, что гражданин Украины летел пьяным. После передачи правонарушителя агентам Гражданской гвардии самолет отправился в Мадрид.

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