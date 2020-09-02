Евробляхеры устроили под Радой новый Автомайдан

Сегодня утром, 2 сентября, владельцы автомобилей с европейской регистрацией устроили акцию в центре Киева под Верховной Радой.

Как передает с места событий Telegram-канал PavlovskyNews, представители организации "Авто Евро Сила" дежурят у всех подъездов здания парламента, через которые могут заходить депутаты.

"Такой план ими разработан, чтобы призвать избранников проголосовать за снижение стоимости растаможки автомобилей. У протестующих есть план всех входов и выходов в правительственном квартале. Они гудят, бьют палками по металлу и ждут парламентариев", – сообщается на канале.

Активисты требуют от депутатов сегодня, 2 сентября, не просто включить в повестку дня на заседание Комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступной растаможке №3704-3706, но также одобрить его и немедленно передать в Верховную Раду для дальнейшего оперативного голосования в зале.

Трансляцию происходящего под Радой ведет Facebook-паблик "АвтоЕвроСилы".

Как видно на записи, под парламентом установлена сцена. Под сценой стоят несколько сотен человек, ближе к Мариинскому парку. Многие протестующие держат в руках флаги организации.

Скриншот: Facebook / AESUkraine

На сцене выступают делегаты с разных регионов страны, в микрофон звучат призывы к решительным действиям в отношении депутатов, если те проигнорируют требования протестующих: "Давайте сделаем так, чтобы они нас боялись. <...> Очень хорошо, что мы готовы стоять, но еще будет лучше, если мы на местах будем душить их бизнес".

Фото: Reporter-ua.com

Как сообщает "Главком",перед акцией активисты "Автоевросилы" выступили с ультиматумом в адрес депутатов: "В случае неподдержания законопроектов о доступной растаможке они начнут обливать их зеленкой".

Радикально настроенные евробляхеры даже устроили небольшой флешмоб:

"Сколько можно тянуть с принятием закона о доступной растаможке? Сколько можно играть с терпением простых людей, которым практически каждый день грозят штрафы 170 тысяч гривен и конфискация автомобиля?", – звучит со сцены под Радой.

Напомним, новый 2020 год для всех владельцев евроблях начался с головной боли – с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто с конфискацией транспорта.