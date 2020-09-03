Полякова, Джеджула и Alyona Alyona приехали под Кабмин протестовать против "выборочного" карантина

Акция протеста работников шоу-бизнеса проходит под хештегом "Нас не слышат".

Под зданием Кабинета министров Украины сегодня, 3 сентября, с 11 утра идет митинг работников развлекательной индустрии, которые отстаивают право вести концертную деятельность в условиях карантина.

Акция организована Украинским музыкальным профсоюзом в знак протеста против решения правительства Украины о частичном запрете концертной деятельности, сообщает издание "Вести-Украина".

Фото: Vesti.ua / Андрей Джеджула

На акции выступила член правления Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии певица Ольга Полякова. Артистка выразила возмущение избирательным карантином, при котором нельзя выступать исполнителям, у которых КВЭД концертной деятельности не является основным, а другим – можно.

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Скрин: Telegram / PavlovskyNews

"Если вы кому-то разрешаете, то вы должны разрешить всем. Чтобы все с ограничениями: рассадкой, маской, свежий/несвежий воздух, сколько можно заводить людей в зал. Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, как нам играть по правилам", – обратилась к Кабмину Полякова.

Фото: Telegram / PavlovskyNews

На странице мероприятия в Facebook, организаторы выдвинули требования к правительству: "Мы против установления выборочного карантина и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать. Мы требуем скорейшей разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки!".

Фото: Telegram / PavlovskyNews

Сообщается, что среди прочих, под здание Кабмина пришли телеведущий Андрей Джеджула и украинская рэперша Alyona Alyona. Участники акции подписывают обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Напомним, как мы сообщали сегодня, 3 сентября, Аlyona Аlyona записала "немое" обращение к Зеленскому и позвала всех на сегодняшний митинг работников музыкальной сферы.