"Дабл килл готов". Подросток решил убить бабушку и дедушку, потому что "было скучно"

"Начал с бабы с дедом, еще 7". 15-летний парень напал на спящих стариков с ножом и молотком, а потом похвастался тем, что совершил преступление, в соцсети.

В ночь на вторник, 1 сентября, на Прикарпатье подросток напал с молотком и ножом на спящих дедушку и бабушку. После совершения преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном, сообщиает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как выяснили полицейские, подросток был подписан на посвященные насилию Telegram-каналы и группы в социальных сетях: "учился".

О том, что натворил, написал уже в собственном, специально созданном Telegram-канале. Фотографии подписал так: "Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7".

Преступник устроил расправу над родственниками ради "забавы"

Убийство родных он совершил якобы ради "забавы" и "интереса", потому что жить было "грустно".

"На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области, следственно-оперативная группа и эксперты. Юноша ночью с ножом напал на родных, когда они спали", – рассказали в ведомстве.

На месте работали эксперты и криминалисты

От полученных многочисленных ножевых ранений 73-летний пенсионер погиб на месте, а 69-летнюю женщину с тяжелыми травмами и ранениями госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации.

Орудие убийства, нож со следами крови, полицейские нашли в траве у дома.

"Парень своей вины не отрицал, почему совершил преступление, объяснить не смог. Его задержали неподалеку от места происшествия", – добавили в полиции.

Полиция ведет следственные (розыскные) действия, направленные на установление администраторов групп, на которые был подписан подросток, и привлечение их к ответственности. Психическое состояние убийцы проверят в ходе проведения досудебного расследования, уточняют правоохранители.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство) и по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Продолжается досудебное расследование.